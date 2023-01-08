深港口岸8日起將分階段有序恢復大陸與香港人員正常往來。首階段，香港市民可經7個口岸免檢疫回大陸。其中落馬洲支線管制站今早6時半重開、港鐵東鐵線恢復載客至落馬洲。香港特首李家超在落馬洲支線管制站岸視察時表示，香港通關首日整體運作順暢。

大陸南方網報導，首班車今早5時28分在港鐵東鐵線旺角站開出。6時06分，搭載北上跨境旅客的首班車抵達落馬洲站，陸媒現場目測有逾百名乘客，不少人下車後迫不及待趕往離境大堂「啪卡」入閘。有乘客表示心情激動，期待盡快與家人重聚。

李家超同日早上約8時半，到達落馬洲支線管制站岸，了解首日與大陸免檢疫通關後市民過關的情況，並聽取執勤人員講解。同行還有港府政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、創新科技及工業局局長孫東以及海關關長何佩珊等。李家超表示，香港通關首日整體運作順暢。

報導指出，據悉，經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線（福田）這三個陸路口岸通關獲每日單向配額5萬個，須提前預約配額。當中落馬洲支線（福田口岸）獲最多配額，有3.5萬個，預計面臨較大通關壓力。