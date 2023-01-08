內政部政務次長陳宗彥偕同國防部副部長柏鴻輝昨日聯袂下鄉，訪視臺南市東山區公所及鹽水區公所，實地瞭解社區營造替代役役男到公所後，對區里改造、長者關懷的運作情形，並對於替代役男發揮專長、融入社區，協助區里改造，共創幸福家園表示肯定。

陳宗彥表示，內政部自109年3月行政院核定將替代役役男參與社區營造及公益服務（長期照顧）工作列入役男之勤務項目後，即積極推動役男參與兩造（照）雙役工作，與各直轄市、縣（市）政府共同帶領役男，投入關懷長者、改造區里，實現「青銀共融暖心互動」的幸福社會。

內政部政務次長陳宗彥與替代役役男合影。(戴志揚翻攝)

內政部政務次長陳宗彥在社區改造社區合影。(戴志揚翻攝)

近年來，內政部役政署結合臺北、臺中、臺南、嘉義及南投等縣市共同推動30餘項計畫，帶領近600位具有醫療、護理、復健、營建、景觀、設計等專長役男投入關懷長者、改造區里的實際行動，活化社區空間，提供民眾安全舒適的休閒場所。這樣的服役體驗，不僅讓役男跨越義務性的例行勤務，更與人群關懷互動交織出溫馨動人的生命樂章。

東山區公所表示，去（111）年運用4位建築專長役男執行「旭日東山·役啡沖天」社區營造計畫，改造鐵道公園設施，提供社區推動小型表演及里民活動的平臺；今(112)年接力執行「光軌之間」社區營造計畫，為當地居民提供一個飯後可以悠閒散步，聯繫感情的夜間活動空間。

而鹽水區公所也表示，在110年運用役男執行「沿月軌跡」計畫，致力於活化低使用率的公共空間與鐵軌沿線空地；另於去年執行「觸月花火」計畫，重建槌球場，讓社區空間再生，今年將持續修復整理周邊設施，帶給長者們新的日常體驗。

陳宗彥指出，替代役屬兵役的一種，亦為國家整體戰力的一環，役男平時在各機關執行公共事務及其他社會服務工作，協助國家、社會發展，戰時在後方適時支援國軍作戰，投入自衛防護、傷員救護、設施搶救及災民服務等工作。因此，內政部未來除將落實EMT1訓用合一、增加打靶射擊及全民國防課程外，也將協調各用人機關，明訂役男戰事發生時的應變勤務、加強演練，使役男熟練戰時勤務。另將替代役備役役男納入全民防衛體系，增強國土戰備韌性，共同為國家安全而努力。