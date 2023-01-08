農曆年將近，鼓山警分局攜手鼓山區公所在歲末寒冬舉辦「新春揮毫送春聯、揚眉兔氣迎新年」活動，現場除了由知名書法家當場揮毫送春聯外，結合「吳家紅茶冰」及「饗安馨食坊」一起關懷弱勢，出資贈送鼓山區25戶弱勢家庭、獨居長輩年夜飯。警方還特地請來有臺灣「桌球教父」之稱的莊智淵到場，和球友舉辦友誼賽，炒熱寒冬送暖氣氛，希望藉此達到拋磚引玉之效。

鼓山警分局與鼓山區公所於今天（8）日上午8點在鼓山分局一樓大廳，共同舉辦「新春揮毫送春聯、揚眉兔氣迎新年」活動，會中特地邀請從事書法教學長達50年的書法大師吳瑞蘭，以及曾獲得全國公教書法美展的葉榮源老師蒞臨揮毫，免費為現場民眾書寫客製化春聯，迎接農曆新年。

鼓山警分局與鼓山區公所於今天（8）日上午8點在鼓山分局一樓大廳，共同舉辦「新春揮毫送春聯、揚眉兔氣迎新年」活動。(陳慧雯翻攝)

莊智淵率領的乒乓球運動館隊在友誼賽中奪冠。(陳慧雯翻攝)

活動現場還有限量兔年紅包袋供民眾索取，讓民眾感受年節氛圍。鼓山分局員警在場持反毒、反詐騙及交通安全圖卡，宣導近期常見的詐騙手法以及交通新制，以有獎徵答、贈精美小禮品方式，提醒民眾防詐及避免交通違規受罰觀念。

此外，警方聯手「吳家紅茶冰」及「饗安馨食坊」出資，濟助鼓山警分局轄內25戶弱勢家庭過年年菜，扶助弱勢過好年。

警方聯手「吳家紅茶冰」及「饗安馨食坊」出資，濟助鼓山警分局轄內25戶弱勢家庭過年年菜，扶助弱勢過好年。(陳慧雯翻攝)

鼓山分局警方盼寒冬送暖活動能夠拋磚引玉，特地找來桌球同好「智淵球館」、「悅龍灣社區」、「清華大學校友」、「青海桌協」等5隊進行團體友誼賽，活動中，邀請久未露面的國際級桌球好手、有「臺灣桌球教父」之稱的莊智淵，在百忙之中為友誼賽開球，與警察公仔對打競技，讓現場人員頓時成為莊智淵粉絲。

臺灣桌球教父」之稱的莊智淵，在百忙之中為友誼賽開球，與警察公仔對打競技，讓現場人員頓時成為莊智淵粉絲。(陳慧雯翻攝)

臺灣桌球教父」之稱的莊智淵，在百忙之中為友誼賽開球，與警察公仔對打競技，讓現場人員頓時成為莊智淵粉絲。(陳慧雯翻攝)

鼓山警分局長蔡鴻文感謝「智淵乒乓運動館」大方贈送球桌，響應關懷弱勢活動，特別回贈感謝狀，感謝莊智淵在百忙之中仍抽空蒞臨，為弱勢群在寒冬中注入一股暖流。友誼賽最後莊智淵領軍的乒乓球運動館隊奪冠。