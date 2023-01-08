65歲張曉雄（左三）出生於柬埔寨，在台貢獻畢身才學。（移民署提供）

張曉雄任教台北藝術大學舞蹈學系，認真指導深獲學生喜愛。（移民署提供）

國際級舞蹈家及編舞家張曉雄，曾任澳大利亞國家舞蹈劇場全職舞者，自1997年起受聘於國立台北藝術大學舞蹈學系迄今，2021年獲得中國文藝協會第62屆文藝獎章「舞蹈獎」，移民署表示，張為我國所需之高級專業人才，日前核准申獲永久居留「梅花卡」。張曉雄表示，他在台灣深耕發展，與學生教學相長也讓他獲益良多，很開心能夠為這塊土地作出貢獻。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才在台就職取得居留、永久居留。國家發展委員會為進一步放寬外國專業人才取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留之居留年限，並已修正外國專業人才延攬及僱用法，期能透過多元友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。

移民署表示，張曉雄多年深耕文化藝術相關工作，不僅於舞蹈領域成績斐然也著作等身，所出版的文集《野熊荒地》、《踐行者—張曉雄的創作人生》及人體攝影作品集《眾神的榮耀》，受到大家喜愛；更主演張作驥導演之電影《那個我最親愛的陌生人》，獲得2021年義大利亞洲電影節最佳電影。

65歲張曉雄融合東西肢體美學培育許多台灣頂尖舞者，長年在國際舞壇創作藝術表演，並運用其國際連結多次促成國際交流，在引進國際舞壇頂尖風潮的同時，將台灣舞者帶向國際舞台。

張曉雄出生於戰亂時期柬埔寨，後來移民澳洲進修舞蹈，張曉雄曾經歷戰火、病痛及各種悲歡離合，各種坎坷並未讓他放棄對舞蹈藝術的追求，前半生的顛沛流離造就堅毅築夢的人生價值。