婦人電動車沒電「顧路」，大甲暖警幫忙婦人解圍！(警方提供)

大甲警分局月眉派出所巡佐王學賢、警員陳文聰，日前執行勤務時，獲報有民眾騎電動車往高速公路方向行駛，立即趕赴現場，於甲后路二段與后科路口往高速公路方向的外側車道，發現有位老婦人騎1輛電動輔助代步車停在路中間，影響後方車輛前進險象環生；員警趕緊協助行動不便的婦人下車，並將電動輔助代步車移置路旁安全處，平安將婦人、車送回家。

警方指出，70歲的洪姓婦人，日前獨自一人前往上后里市場採買年貨，返家途中電動代步車，欲突然一動也不動的停在車水馬龍的路中央，很可能是沒電了？自己行動不便，加上又沒有攜帶手機無法連繫家人，正當不知如何是好時？幸好警察到場了。

警方表示，員警先將婦人及電動代步車移置安全處，再初步檢查車輛狀況，研判是電池耗盡，因一時之間也找不到充電的地方，員警經過一番努力聯絡車行前往道路救援，最後協助將婦人平安護送到家，家屬見狀，對於員警熱心幫忙協助，感到非常暖心，頻頻道謝。

大甲警分局呼籲，民眾駕駛車輛上路前應做好車輛保養與檢查，倘若遇類似故障情事，可撥打110報案專線報警，警察將會盡速派員到場給予協助，另家中長者如使用交通工具獨自出門，請民眾能多一份關心，並多留心長者外出狀況。