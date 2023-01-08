依據環保署監測資料及氣象局資料顯示，冷氣團8日持續挾帶高濃度境外汙染物向南移動，由於高雄位處下風處，整體風速弱，造成擴散條件不佳，汙染物易累積空氣品質可能達紅色警示等級，高市府環保局提前於7日成立指揮中心，加強減排應變措施，減緩空品惡化。

高市府環保局表示，8日上午因環境風場轉變為東風系，高雄位於背風面，擴散條件不佳，導致高市空氣品質較差。環保局已連續4日通報轄內各大業者持續配合減排降載，並加強道路洗掃，減少道路揚塵。

環保局指出，國喬、台電大林廠、海光等工廠製程配合停爐或停車；中鋼、中國人造纖維、中華紙漿等業者則執行降載、減排；台塑仁武廠、和桐化學、大連化學等工廠提升防制設備效能；累積道路洗掃共426公里、UAV無人機巡查860公頃；交通源則執行多面向管制措施，如路邊檢測、目測判煙、怠速稽查等，共執行468輛。

環保局將持續精進應變作為，包括加強稽查林園、小港區大型汙染源防制設備操作情形，要求業者確實執行減排措施；針對交通源熱區（鳳山、大寮、仁武、鹽埕區以及觀光風景區）執行路邊攔檢、攔查與怠速稽查；通知轄內大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散，並加強仁武、小港及楠梓區域街道洗掃；針對大寮、林園區出動空拍機高空查緝露天燃燒，杜絕汙染排放情形，同時聯合上下風縣市執行聯合應變，共同減緩空品惡化。