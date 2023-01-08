訊連(5203)轉投資的玩美移動（NYSE：PERF）於「玩美相機App」持續推出深受使用者喜愛的紅包袋模板，在兔年特別設計4款燙金招財紅包袋今年與台北市政府觀光傳播局首次攜手合作，為宣傳2023台灣燈會在台北，特別打造兩款「熊讚」主題紅包袋。

玩美移動今年首次與北市府觀光傳播局合作，祭出兩款為了2023燈會打造的「熊讚」主題的創意紅包袋。一大亮點是以可愛的熊讚頭套為設計，搭配不同動作的俏皮熊讚和金色新年快樂字樣，將照片去背放進頭套就能搖身一變可愛又逗趣的熊讚；另一款壓上滿版的熊讚大頭和BRAVO!BEAR圖樣、紅金相間的吸睛色塊、喜氣拜年詞，並在照片框加上小巧精緻的金色兔耳，放上自己的照片馬上營造豐富又搶眼的視覺效果。

「福兔迎祥燙金紅包袋」自製模板，融合招財的燙金元素和兔子剪紙造型，中間的六角邊框還可以替換成自己的照片，富有節慶感及質感。可愛有創意的「招財兔寶寶紅包袋」，壓上金色迎新年字樣，並加上萌趣又應景的兔寶寶頭套，只要將照片一鍵去背即可變身萌兔迎新年。