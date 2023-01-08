新北市汐止警分局員警於網路巡查發現有不法業者以「網路號召優質牌咖、無限暢飲、泡麵、研磨咖啡等」號召賭博，經警方多日蒐證，向士林地方法院聲請搜索票獲准，昨（7日）晚10時至汐止區吉林街攻堅，當場破獲麻將職業賭場，全案以賭博罪嫌送辦。

警方現場查獲負責人38歲林姓男子及8名賭客，正以打麻將方式賭博及抽頭，查扣麻將牌4副、骰子2個、監視器3組、抽頭金4200元、賭資2萬餘元等證物。偵訊後，警方將林男依賭博罪移送士林地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰。