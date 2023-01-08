台北立委第三選區補選8日進行，民進黨候選人吳怡農到永安國小投下神聖的一票。（鄧博仁攝）

台北市第3選區立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農在父親、妻子等人陪同下前往投開票所投票。吳怡農透露，他現在的心情既放鬆又有點緊張，投完票後要與家人一起到喜愛的早餐店吃早點，也要致電感謝許多朋友過去一段時間的協助。

吳怡農今與父親、妹妹跟三姑一同赴永安國小投開票所，由於國民黨候選人王鴻薇稍早投票時忘記帶身分證，吳怡農笑說，他有記得帶身分證。被問及是否有帶幸運小物，他表示，家人就是幸運物，今天跟自己一起來投票。

吳怡農表示，他現在的心情輕鬆卻有點緊張，昨晚雖然睡得不錯，但只睡5、6個小時，若投完票後有機會想小睡午覺，不過他更想向選舉5個禮拜以來幫忙的朋友道謝，也要與家人一起到早餐店用餐，把握相聚時間。

至於家人是否在投票前給予鼓勵？他說，家人鼓勵用平常心看待，民主機制本就是如此，雖然很難知道最後結果，但選舉過程中有信心、堅持理念相當重要，也看到社會大眾關心與重視國家安全及經濟發展，相當令他感動，祝福大家有愉快的一天。