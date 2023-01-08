巴西球王比利（Pele）的葬儀在桑托斯市舉行，多達23萬人送行，巴西總統、FIFA主席都親臨現場，比利昔日的老戰友也前來告別，但是年輕一輩的巴西球星內馬（Neymar）、羅納多（Ronaldo Nazario）、卡卡（Kaká）、羅納迪紐（Ronaldinho）全都沒來，2002年世足賽冠軍成員也沒有一個現身，引起巴西球迷的憤怒。

球迷在網路罵道：「這些人捨不得中斷自己的假期。」內馬在IG悼念比利，遭球迷嗆聲：「用講的很簡單，但你卻不願意親臨現場。」「當年比利開拓了這條道路，你們才有今日的生活，你們甚至不願來給他送別。」

巴西媒體報導，內馬是因為母隊巴黎聖日耳曼不放行，只能請他父親代為出席。另有人指出是內馬自己決定不去的，法甲賽程緊湊，內馬又是身價很高的球星，這時候選擇留在法國也可以理解，無非是球迷在情感上不能接受。

卡卡去年抱怨巴西球迷不團結、不尊重自家的球星，結果他也沒去比利的葬禮，被球迷酸爆。另一位傳奇名將李華度（Rivaldo）目前住在美國，他表示：「就算我人在巴西，我可能也不會參加葬禮，我不喜歡在那種場合向人致敬。我見過比利很多次，在他生前我已經好好向他表達過敬意了。」