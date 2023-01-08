由於大陸徹底放寬新冠疫情防控措施，日本政府8日啟動更加嚴格的邊境口岸臨時措施，要由乘坐港澳除外的中國本土出發的直飛航班入境人員，必須提交離境前72小時內新冠陰性證明。

共同社報導，同時，中國直飛航班人員於入境日本時，須實施高精度抗原定量檢測或PCR檢測。日本政府欲不阻止國際上的人員流動，防止高風險的變異毒株流入日本。

日本政府去年12月底鑑於中國感染人數驟增而強化防疫對策，規定乘坐從中國本土直飛航班的旅客和7天內去過中國本土的旅客必須接受入境時檢測，而此次臨時措施採取更嚴格的規定。來自中國本土的直飛航班繼續僅限降落於成田、羽田、關西、中部4座機場。

另一方面，由於疫情趨穩，港澳直飛航班在完善檢疫體制的基礎上，取消可降落機場的限制。而此前的做法是，以所有乘客登機前7天內未在中國本土逗留過為前題，允許降落上述4座機場以及新千歲、福岡、那霸3座機場。但日本政府要求航空公司不要增加一定數量以上的班次。

入境日本時檢測結果若為陽性，有症狀的感染者原則上在指定設施待7天，無症狀待5天。

去年10月，日本政府大幅放寬邊境口岸措施，要求所有國家和地區的入境人員提供接種3劑疫苗的證明或離境前72小時以內的陰性證明，原則上不需要入境時檢測。