中洲建設響應企業社會責任，捐屏縣行動復健車。(林和生攝)

響應企業社會責任，屏東在地建設公司中洲，發現屏東老年人口比例逐年攀升，加上幅員遼闊導致醫療資源分布不均，因此大手筆捐出一台價值超過300萬元的社區行動復健車及設備，希望滿足偏遠地區民眾復健照護交通上的需求。

依據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占7％以上即為高齡化社會，14％為高齡社會，達20％為超高齡社會，另依據國家發展委員會統計，我國於2025年將進入WHO定義的超高齡社會。

屏東縣總長110公里，是台灣西部南北最狹長縣市，全縣33鄉鎮市、人口約79萬8860人，其中65歲以上老年人共15萬5189人，占人口總數19.43％，已趨近超高齡社會。

中洲建設董事長黃啟倫指出，屏東人口快速老化，老年人口常因慢性病或受傷導致失能，以致日常生活需要照護與協助，然而屏縣幅員廣闊，偏鄉地區居民如要接受復健服務，須至都會地區，花在交通時間可能長達數小時，交通費用負擔大，往往因而放棄接受相關治療。

醫事人力不足加上交通運輸不普及等因素，造成偏鄉民眾復健服務利用的質與量普遍不佳，因此，決定捐出行動復健車，藉由下鄉服務方式，提高外出就醫不便民眾復健服務的可近性，改善照護品質，及有效率運用醫療照護體系的資源。