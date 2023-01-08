王瞳看到好友廢柴超開心、不斷抱抱。（民視提供）

王瞳看到好友廢柴超開心直接飛撲擁抱。（民視提供）

廢柴頭太大卡住進不了梳化間。（民視提供）

廢柴頭太大卡住進不了梳化間。（民視提供）

廢柴帶好多飲料及小東西探班王瞳。（民視提供）

廢柴帶好多飲料及小東西探班王瞳。（民視提供）

王瞳最近在民視8點檔《市井豪門》中遭富二代男友黃文星提分手，心情陷入低氣壓，結果她的好朋友、柴語錄的「廢柴」竟現身攝影棚驚喜探班，讓王瞳一度開心到眼眶泛淚，大喊「超感動的」。

廢柴搭乘的車子一到民視大樓就引起騷動，許多工作人員開心要求合影，瞬間現場「姨母笑聲不斷」，廢柴來者不拒，到處合影拍照，也在民視充滿年節的背板前面拍照，只是因為身體太大，無法比出拜年的姿勢，讓全場笑歪。

原本聽到王瞳已抵達梳化間，要進去給她驚喜，沒想到廢柴又遇到一個麻煩，就是頭太大進不去梳化間！王瞳看到廢柴展開笑顏說「下一次一定為廢柴把門拆了」，同劇演員也把握合影的機會，跟療癒系廢柴拍照。

王瞳也邀請廢柴到她《市井豪門》中在壹品集團的食品實驗室拍照，兩人除了擁抱相見歡，廢柴竟然答應王瞳：「有機會也要客串演出！」王瞳表示，自從在2022年的賣場遇到廢柴之後，就一直保持聯絡，也很想念廢柴，沒想到剛好在天冷低溫，加上她飾演的劉惠婷被分手後，廢柴竟帶飲料及拍戲實用小物來探班，讓她覺得超暖心一展笑顏，整個人從內心散發愉悅，覺得「被療癒到了」！她還跟廢柴應眾人要求一起完成一支舞蹈，獲得滿堂彩。