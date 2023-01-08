《星期三》模仿活屍舞熱潮 女警防搶演練演出超吸睛（截取自影片）

《星期三》上線28天，就創下全球觀賞時數12.37億，打破平台英語單周觀影最高紀錄，連模仿女主角「星期三・阿達」都超過百萬次，中正一警分局為年節反詐等宣導，以假投資詐騙結合金融機構防搶演練，由介壽所女警高凱瑄擔任女主角，扮演舉止怪異、厭世能量爆表的怪女孩持刀闖入銀行，一旁民眾驚呼連連，以為發生搶案了。

農曆春節將至，中正第一警分局以席捲全球的爆紅美劇《星期三》女主角Wednesday登場，帶著她的吉祥物「小手手」進入銀行，並舞著以詭異的「活屍舞」要求銀行幫忙領款，但其行為極為怪異，行員深怕渠被騙，好言相勸，豈知她惱羞成怒，持刀威脅行員盡快給錢。

此時行員機警按下警鈴，Wednesday見狀況不妙，立即逃離現場，中正第一分局員警接獲通報立即啟動線上警力進行攔截圍捕，並成功將Wednesday緝獲到案，透過演練有效提升金融機構自我防衛能力並強化警方快速打擊犯罪能力。

中正第一分局呼籲，詐騙集團透過交友軟體或社群軟體網路搜尋詐騙對象，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，避免成為詐騙集團眼中的肥羊。