一名70多歲婦人先前搭乘印度航空（Air India）商務艙時，被一名酒醉男乘客當眾撒尿，淋得一身濕、尿騷味撲鼻。印度警方後續公布這名醉漢身份為美國巨擘富國銀行的34歲高階主管米西拉（Shankar Mishra），他於6日深夜被捕，除了名譽掃地、面臨調查外，他也因為自己的脫序行為被銀行開除。
一名70多歲婦人日前投訴印度航空高層，指控2022年11月26日從紐約搭乘印航商務艙前往德里時，遭機上醉客當眾拉下褲子拉鍊撒尿，讓婦人的衣服、包包、鞋子被噴濕，座位瀰漫尿騷味，機組員處理的態度卻不積極，脫序男子也安然無恙。
這起誇張的機上酒醉鬧事事件引發印度社會譁然，印度航空上周宣布禁止肇事男搭乘該航空30天，不過卻被網友痛批懲罰太輕。
印航上周也向警方報案，促使印度警方通緝逮人。據新德里電視台（NDTV）、《印度時報》（Times of India）報導，警方表示脫序男子是美國富國銀行（Wells Fargo）34歲印度業務副總裁米西拉，警方6日前往米西拉位在卡納塔卡省（Karnataka）科技重鎮班加羅爾市（Bengaluru）東部郊區馬拉泰哈利（Marathahalli）的住家及辦公室逮人，卻不見他的身影。
消息人士透露，米西拉將手機關機，以避免被警方追查，不過警方仍靠著他與友人透過通訊軟體對話、使用信用卡等蛛絲馬跡追蹤到他的行蹤，並於6日深夜將他逮捕歸案，米西拉將被拘留14天，並且接受進一步調查，印度媒體也公開米西拉被捕後遭媒體團團包圍的狼狽畫面，他的口罩拉得非常高，遮住半張臉。
根據婦人的投訴內容，她在機上時曾告知空服員不想再看到米西拉的臉，不過後續米西拉仍被帶到她面前道歉，這讓婦人「驚呆了」，之後米西拉開始哭泣，不斷向婦人道歉。
針對被控酒後公然撒尿，米西拉的律師稱米西拉已經和婦人談過，並且支付1.5萬印度盧比（約新台幣5600元）賠償金、清洗婦人的衣物，不過據悉婦人的女兒在一個月後退還賠償金，稱不能接受這筆賠償。
機上撒尿的糗態鬧大後，米西拉不只名譽掃地、面臨司法調查，他任職的富國銀行也在6日將他開除，富國銀行發布聲明指出：「富國銀行要求員工遵循最高專業及個人行為標準，我們對這些指控深感擔憂，這名人士已被富國銀行解雇。」
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