一名70多歲婦人先前搭乘印度航空（Air India）商務艙時，被一名酒醉男乘客當眾撒尿，淋得一身濕、尿騷味撲鼻。印度警方後續公布這名醉漢身份為美國巨擘富國銀行的34歲高階主管米西拉（Shankar Mishra），他於6日深夜被捕，除了名譽掃地、面臨調查外，他也因為自己的脫序行為被銀行開除。

美國富國銀行（Wells Fargo）34歲印度業務副總裁米西拉（Shankar Mishra）先前在飛機上酒醉後，對著一名女乘客撒尿，他已在6日被捕。

一名70多歲婦人日前投訴印度航空高層，指控2022年11月26日從紐約搭乘印航商務艙前往德里時，遭機上醉客當眾拉下褲子拉鍊撒尿，讓婦人的衣服、包包、鞋子被噴濕，座位瀰漫尿騷味，機組員處理的態度卻不積極，脫序男子也安然無恙。

#AirIndia Pee-Gate Case | Shankar Mishra, who urinated on an elderly woman while drunk on an Air India flight in November, in Delhi police custody after he was arrested from Bengaluru late on Friday night pic.twitter.com/NmmqavuHLK — NDTV (@ndtv) January 7, 2023

這起誇張的機上酒醉鬧事事件引發印度社會譁然，印度航空上周宣布禁止肇事男搭乘該航空30天，不過卻被網友痛批懲罰太輕。

印航上周也向警方報案，促使印度警方通緝逮人。據新德里電視台（NDTV）、《印度時報》（Times of India）報導，警方表示脫序男子是美國富國銀行（Wells Fargo）34歲印度業務副總裁米西拉，警方6日前往米西拉位在卡納塔卡省（Karnataka）科技重鎮班加羅爾市（Bengaluru）東部郊區馬拉泰哈利（Marathahalli）的住家及辦公室逮人，卻不見他的身影。

消息人士透露，米西拉將手機關機，以避免被警方追查，不過警方仍靠著他與友人透過通訊軟體對話、使用信用卡等蛛絲馬跡追蹤到他的行蹤，並於6日深夜將他逮捕歸案，米西拉將被拘留14天，並且接受進一步調查，印度媒體也公開米西拉被捕後遭媒體團團包圍的狼狽畫面，他的口罩拉得非常高，遮住半張臉。

米西拉（Shankar Mishra）6日狼狽遭逮。

根據婦人的投訴內容，她在機上時曾告知空服員不想再看到米西拉的臉，不過後續米西拉仍被帶到她面前道歉，這讓婦人「驚呆了」，之後米西拉開始哭泣，不斷向婦人道歉。

‘Law, not public pressure, is key’: Shankar Mishra sent to judicial custody https://t.co/QBXe7Gtjdm pic.twitter.com/hRjkJpxiTG — The Times Of India (@timesofindia) January 7, 2023

針對被控酒後公然撒尿，米西拉的律師稱米西拉已經和婦人談過，並且支付1.5萬印度盧比（約新台幣5600元）賠償金、清洗婦人的衣物，不過據悉婦人的女兒在一個月後退還賠償金，稱不能接受這筆賠償。

機上撒尿的糗態鬧大後，米西拉不只名譽掃地、面臨司法調查，他任職的富國銀行也在6日將他開除，富國銀行發布聲明指出：「富國銀行要求員工遵循最高專業及個人行為標準，我們對這些指控深感擔憂，這名人士已被富國銀行解雇。」

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