宋逸民所屬協會「藝起發光」近日風波不斷，即使宋逸民夫妻親上火線開記者會仍無法平息爭議，今（8）日弟弟宋達民不畏近日風波照常慶祝「藝之星教會」五周年紀念日，再稍早已有許多藝人及素人教友陸續進場。

宋達民教會如期慶祝5周年。(圖/陳俊吉)

不過，根據《自由時報》報導，現場有名女教友在跟隨朋友進場時，疑似不滿大批媒體在外守候，突然破口大罵「你們不要怕我！我不是主角！你們不要弄錯人！因為我覺得人是要有正義，要讓你們了解」。

事實上，宋達民自哥哥宋逸民出事以來，他與太太洪百榕都未曾發聲，先前更被爆出兄弟倆曾鬧不合，據悉，當時宋逸民因不滿宋達民先當上牧師，因此帶走白家綺、吳東諺、徐小可、阿Ben等人，且與黃國倫成立「藝起發光」協會，更曾在某次禱告會上，拿著麥克風跟所有的人宣布「我再也不會來！」，而該爆料者也透露，宋達民為此非常受傷。

不過，隨後有另一名教友表示兩人目前已經和好，如今因為宋逸民協會爭議持續延燒，導致兄弟過往鬧翻事蹟被翻出，如今宋逸民身邊人們的一舉一動都備受外界關注。