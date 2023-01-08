去年9月新北市三重警分局的員警出勤埋伏通緝犯時，把「航特退伍」的黃姓男子誤認是通緝犯，將其打至全身擦挫傷，右眼角還慘縫4針，引發外界關注。遭毆打的黃男兒子本月6日在臉書發文稱，去年12月20日收到公文指員警要索賠8000元，直呼不敢相信，對此三重警分局也低調回應表示尊重雙方當事人調解訴求與程序。

黃男兒子在文中說「稍早去了三重簡易庭，對造律師當場說要撤回請求，8000元是2位施暴警的意思，可能想要討個吉利所以填了這個數字」，他不解表示「對方說得口沫橫飛，而我倒是一臉疑惑、不知所云」。

黃男兒子強調，「希望不要很多事情都是高高舉起、輕輕放下，時間會沖淡很多事，但絕對不會忘記這種被壓在地上摩擦的奇恥大辱」。

「航特退伍」的黃男去年遭毆，事後他也曾在臉書打下千字長文，表示自己當時突被2名便衣警察壓制，在過程中警察未出示證件也未表明來意，期間他不斷詢問對方卻沒得到回應，且不斷被攻擊。制服警察到場銬住他後，兩名便衣刑警也沒有住手，反而繼續狂揍、罵三字經、噴辣椒水好幾分鐘，直到鄰居聚集圍觀才停手，事後便衣警察還向同事抱怨5千元眼鏡被打壞要索賠。

對此，三重警分局低調回應，強調基於行政中立，不介入民事私法調解訴訟原則，尊重雙方當事人進行後續民事調解訴訟的訴求與程序。