藝人小甜甜（張可昀）近日寫下千字文指控現任老公宋先生家暴，沒想到報警之後遭宋逸民夫妻與白家綺夫婦阻至驗傷，不過，相較於現在勇於站出來的她，其實先前她曾在節目上透露，過往也曾遭前任施暴羞辱，讓一旁的小Ｓ聽到心疼落淚。

小甜甜曾在節目《小姐不熙娣》中透露，過去交往的某一任男友，因被她發現與某個女生對話越來越曖昧，在與對方攤牌時，竟遭對方狠抓頭髮撞磁磚地板，再朝她臉讓猛打一拳，導致小甜甜額頭嚴重瘀青，雖事後在好友的配同下去驗傷，但小甜甜並未放棄這段感情，之後還是與對方求和。

然而，有一次對方忽然說要出國工作，但期間內卻完全失聯，直到終於聯絡到對方時竟說：「你幹嘛？我們分手了」讓她相當錯愕，而她也發現原來對方的離開早有預謀，已提前將小甜甜送她的貴重物品打包回家，無法接受的小甜甜希望可以與對方談談，怎料見面時，卻又遭對方踹倒在流理台，隨後，又掐住她的脖子，讓她苦苦求饒，更直嗆：「要我原諒你嗎？」她說：「要」接著逼她下跪，更朝她臉上吐口水，相當羞辱人。

經過這次小甜甜瞬間清醒，想到過世的爺爺奶奶都沒有這樣對自己，他們知道了該有多難過，而這番話也讓在一旁的主持人小Ｓ不禁心疼落淚，直呼「要是我女兒遇到這種事我會瘋掉」另外，小甜甜補充，當時她的男製作人好友在得知後，將她送到醫院驗傷，更直接打電話給對方開罵，沒想到對方竟回「欸她那麼胖，她出去講說我打她，你覺得有人會信嗎？」相當惡劣，而小甜甜最後也坦言，後續她有去做一年的心理治療，才找回對自己與感情的自信。