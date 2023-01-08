重慶有新冠病毒快篩試劑生產廠商疑似因生意大跌而裁員，昨發生逾千工人示威衝突，警方調派大批警力到場維穩，守住工業園，入夜後警民仍對峙。

香港《明報》報導，中元匯吉廠方工作人員昨日證實，「我聽接班的說，下午有來鬧事的」，但不願透露詳情，宣稱已經平息。該報致電事發地附近多間派出所和公安分局，警員聽聞來意後，隨即表示「不清楚」便掛斷電話。至截稿前，暫無法得知現場有否傷亡及人員被捕情况。

當地消息指出，事因於廠方前日突然大裁員數千人，當中許多人是勞務仲介聘請的，對工廠來說屬於「臨時工」，有人僅工作兩天。昨晨工人得悉不用上班後，離開宿舍上街遊行，繼而爆發一連串衝突。

網傳影片顯示，中元匯吉位於重慶渡口區建橋工業園C區廠區，昨有大批工人聚集示威。有人在廠區內外傾倒損毁抗原快篩試劑等產品，現場散落大量試劑盒；有人點火焚燒裝箱製品，在工廠邊走邊掀翻流水線桌椅、打砸機器設備，持棍棒打碎廠區玻璃窗，多人將一名被指「黑仲介」的黑衣男子堵在車旁拳打腳踢，另有疑似仲介男子被打倒在地，旁有大灘血漬。

現場畫面顯示，大批警員隨後到場維持秩序，期間有穿制服人員將示威者按倒在地，也有網友指一名派出所副所長被「工友們用拳頭教育了一下」。入夜後，大批警員持防暴裝備進場，示威者一度與警方發生暴力衝突，示威者投擲雜物、塑膠箱，不少警察被迫撤退。期間有救護車到場。

據公司官網介紹，中元匯吉生物技術股份有限公司是一家專業從事體外診斷試劑及儀器研發、生產、銷售和技術服務於一體的企業，公司總部大樓和製造中心位於重慶市大渡口區，全球員工3800餘人。