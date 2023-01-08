台大前校長管中閔昨（7）日卸任校長職務，交給新校長陳文章接棒，他在校長任期的最後一刻、昨深夜11時59分在「NTU台大學生交流板」發文，自嘲是任內最後一篇廢文，向學生預告以後校園內再見記得稱呼他「管長」，因為無校可管了。

管中閔未爭取連任台大校長，於昨天卸任，管中閔平時就會在臉書發文，從前年起常在深夜出沒於台大交流臉書社團「NTU台大學生交流板」，一篇「早安文」就有1.2萬人按讚，開學日前一晚發文提醒學生早點睡覺，也獲得學生瘋狂按讚，不斷創下社團按讚數新高。

昨天是管中閔擔任台大校長的最後一天，昨深夜11時59分在管中閔在臉書「NTU台大學生交流板」向學生們告退，表示這是他任期內最後一篇廢文，重複過去說過的「希望同學們都能快樂學習，發現自己，成長為自己喜歡的樣子」，也向學生說以後校園內再見，屆時請稱他「管長」，因為自己「無校可管了」。

校長任期的最後一刻深夜11時59分在「NTU台大學生交流板」發文。(翻攝自NTU台大學生交流板FB)

在昨天的台大校長交接典禮上，管中閔播放知名歌手周華健名曲〈其實不想走〉，全場哄堂大笑，致詞時表示，4年前一生懸命投入台大校長職位，全力以赴，絕無反顧，相信自己已實踐承諾，心願已了，卸任校長後，將不再是公眾人物，希望生活重歸平淡，讓一切回復本來。