日本偶像女團FRUITS ZIPPER抽空參觀台南市立美術館。（市府提供／洪榮志台南傳真）

成軍不久的日本偶像女團FRUITS ZIPPER人氣直線飛漲，此次受邀在台南跨年演唱會演出，獲得日本Billborad、ORICON NEWS及PR Times等多家媒體的報導。其中，Billboard的報導更登上日本雅虎版面。

據了解，日本媒體報導除介紹此次演唱會眾星雲集，現場吸引超過10萬人以上的樂迷外，更描述FRUITS ZIPPER在台南獻唱嗨翻演唱會現場，且這次成功演出透過社群媒體的擴散引起風潮。

儘管FRUITS ZIPPER在台灣停留時間很短，除參加公開活動、認真排練之餘，她們也抽空參觀台南市立美術館，並品嘗美食佳餚。即便已經返回日本，幾位成員們還是陸續在個人IG分享台南見聞，足見台南魅力讓她們印象深刻。

值得一提的是，FRUITS ZIPPER團員早瀬Noel在分享對台南的印象時，特別表示「台南的人們非常溫暖，對我們很親切，讓我覺得非常高興。」

市長黃偉哲認為，雖然FRUITS ZIPPER停留台南的時間不長，但很開心台南人一貫的溫暖，已切實傳遞給日本朋友們，也很高興這次她們在台南跟我們一同迎向新年，未來更期盼還有更多日本朋友也跟FRUITS ZIPPER一樣來訪，相信必能同樣感受台南人的質樸親切。