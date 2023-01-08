花蓮市區明禮路上一間酒吧疑提供毒品交易，花蓮警方昨晚突擊搜查，雖未找到毒品，卻1把槍支與16發子彈，依法將持有者29歲高姓男子移送法辦，並持續向上溯源槍支來源。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市區明禮路上一間酒吧疑提供毒品交易，花蓮警方接獲情資，昨晚突擊到店裡搜查，雖然沒有找到毒品，卻起獲1把槍支與16發子彈，為29歲具幫派背景的高姓男子擁有，警方依法將人移送法辦，並持續向上溯源槍支來源。

花蓮警分局長呂育騰表示，日前接獲情資指出，花蓮市區明禮路上一間酒吧內，有員工疑在店內交易販售毒品咖啡包，隨即成立專案小組並報請花蓮檢方指揮偵辦，昨天晚間10時許，持搜索票前往該酒吧搜查。

警方於酒吧內雖未查獲毒品，卻在櫃台下方一個黑色手提包內發現1把槍支及制式子彈16發，隨即詢問該槍支為何人擁有，高姓男子疑見東窗事發，只好摸摸鼻子承認是他持有，而警方事後也查出高男具幫派背景與毒品前科等，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局表示，農曆春節將至，警方執行「112年加強重要節日安全維護工作及清源專案」，將持續加強查緝轄內可能潛藏製毒、製改造槍械工廠及幫派經常活動等處所，主動發掘並清除犯罪根源，確保社會安寧。

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