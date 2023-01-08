中華華人茶文化協會理事長邱錦子（中）和成員在國姓鄉私房梅園梅樹下品茗。（恊會提供／廖志晃南投傳真）

中華華人茶文化協會，在國姓鄉私房梅園梅樹下品茗。（恊會提供／廖志晃南投傳真）

中華華人茶文化協會，在國姓鄉私房梅園梅樹下品茗。（恊會提供／廖志晃南投傳真）

「梅花香自苦寒來」，梅花佳期雖然未到，在梅花樹下品茗，依然逸趣橫生；中華華人茶文化協會在國姓私房梅園舉辦茶會，「遙知不是雪，為有暗香來」，透過詩、書、樂、茶展現梅花的雅逸高潔，與茶的悠遠清芬。

老梅樹枝幹蒼勁優雅，頗具禪意，茶人以藍天為幕，綠地為毯，在梅花樹下精心布置茶席；陽光灑落，枝影橫斜，茶與天地人交會，正是「茶」─ 「人在草木中」的最佳寫照。中華華人茶文化協會理事長邱錦子，特別邀請知名的書法家徐圓智老師，為每個茶席書寫一幅梅花詩句，行雲流水的書法卷軸懸掛於梅樹上，縱使無梅也優美。

茶會以「三清茶」迎賓，讓所有的茶客驚艷不已。「三清茶」是清朝乾隆皇帝給大臣的茶品，以梅花、松子、佛手入茶，富含吉祥的寓意。梅花象徵堅忍，寓意五福；松柏四季常青，凌寒不凋，寓意長壽；佛手則諧音福壽。清朝時是以龍井茶為基底，而這場茶會則採用台灣碧螺春為基底茶湯，再現三清茶的歷史文化，更展現台茶的特色。品飲三清茶，了解茶文化，更讓人感受到滿滿的祝褔。

中場時間品嘗茶點，珠圓玉潤的湯圓浮沉於東方美人茶湯中，再以高腳杯盛裝，喝的是美人茶，吃的是圓滿高升的好滋味，佐以國姓特產砂糖橘，大吉大利，甜蜜又歡喜。

「也趁梅花聽管弦」、「梅花吹入誰家笛」這些古人的詩詞化作優雅的書卷，也生動的體現這場茶會的音樂之美，葉文彬老師的二胡演奏絲絲入扣，餘音繞梁，古風雅韻間主持人誦讀一首首梅花詩詞更添風雅。會員黃昭婷彈奏古箏，琮琮切切，聲聲入耳。「南風笛手」吹奏長笛，悠揚的笛音為次席揭開序幕，茶會中有吹管，有絲弦，雅樂正心，今古輝映，詩中有樂，樂中詠梅。

中華華人茶文化協會精心為會員舉辦新年第一場茶會「遙知不是雪，為有暗香來」，佳茗已留芳，美景共徜徉，梅樹下品茗，詩書樂茶齊悠揚。