梧棲區農會今天在梧棲區龍安宮附近農田，舉辦「2023玉兔迎春好彩頭—食農教育體驗活動」，藉此推廣食農教育，傳達感恩惜福、愛物惜物的觀念。(陳世宗攝)

梧棲區農會今天在梧棲區龍安宮附近農田，舉辦「2023玉兔迎春好彩頭—食農教育體驗活動」，藉此推廣食農教育，傳達感恩惜福、愛物惜物的觀念。(陳世宗攝)

梧棲區農會今天在梧棲區龍安宮附近農田，舉辦「2023玉兔迎春好彩頭—食農教育體驗活動」，藉此推廣食農教育，傳達感恩惜福、愛物惜物的觀念。(陳世宗攝)

台中市梧棲區農會為推廣食農教育，8日在梧棲區龍安宮附近農田舉辦「2023玉兔迎春好彩頭—食農教育體驗活動」，現場吸引近五、六百位親子一起醃蘿蔔DIY、拔蘿蔔等活動。總幹事王秝毅說，透過活動讓民眾了解從產地到餐桌的食農教育，傳達環境永續、社會關懷、感恩惜福、愛物惜物的觀念。

梧棲區農會今天與龍安宮一起舉辦「2023玉兔迎春好彩頭—食農教育體驗活動」，吸引五、六百位親子一起醃蘿蔔DIY活動、農特產品展售、名師春聯揮毫、農寶寶走SHOW，更結合台中市群愛慈善會辦理冬令救濟。

梧農特邀請李正安、陳亭妤老師製作柚香白玉醃蘿蔔，藉由親子體驗教導孩子白玉蘿蔔的特性，從生長、食材前處理及適合的料理如燉、煮、滷或曬乾、醃漬。示範區還展示蘿蔔葉梗、菜脯、老菜脯等蘿蔔相關製品，讓孩子知道蘿蔔整顆可食，傳達全食物利用、食材不浪費的概念。

食農教育體驗活動會場，同時舉辦「農寶寶變裝SHOW」配合兔年元素，以環保素材將萌童打扮成小蘿蔔、小兔子走上伸展台來賣萌，活動提倡永續環保，展現梧棲區農會推廣及重視環境永續的議題。

2023玉兔迎春好彩頭重頭戲，在梧棲區梧南路與梧棲大排旁農田舉辦親子拔蘿蔔比賽，透過活動讓民眾接近土地、體會農民的辛苦，更在活動中的各項主軸下傳達環境永續、食農教育、社會關懷、感恩惜福、愛物惜物的觀念。

總幹事王秝毅強調，梧棲區農會與龍安宮聯合舉辦白玉蘿蔔食農體驗教育活動，在「風頭水尾」梧棲這麼冷的天氣，白玉蘿蔔還能長的這麼好、這麼優質；透過活動讓民眾了解，從產地到餐桌的食農教育，吸引近600位家長帶著孩子走入農田來體驗拔蘿蔔的樂趣！