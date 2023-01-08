台新金（2887）上周股股價同步站上周線、月線和季線；同時也獲外資連3日買超。台新金去年12月自結稅後淨利新台幣4.6億元，包含台新創投持有鑽石生技股票(帳列 FVPL)認列的4.5億評價損失，累計每股稅後淨利(EPS)1.09元。

台新銀行12月稅後淨利7.5億元，累積稅後淨利為121.9億元，核心業務獲利動能持續穩健，致銀行淨利收較去年同期增加，惟投資收益受金融市場波動影響，故整體損益較去年同期衰退；資產品質維持穩健，截至12月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為973.23%。

台新證券12月稅後淨利1.0億元，主係本月國內外大盤下跌，致公司營業證券評價損失上升；全年度累計稅後淨利5.2億元，主係國際情勢變動、證券市場指數下跌且成交量較去年減少，致公司之經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

台新人壽12月稅後淨損1.8億元，主係因12月台幣升值致兌換損失增加；累計稅後淨利14.0億元，主係因投資資產配置調整實現處分利益，以及台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。