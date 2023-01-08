行政院長蘇貞昌日前於行政院會再談非洲豬瘟，強調因為自己下令把入境手提袋查驗從30％提高到100％，台灣才有豬肉吃。豬農痛批，非洲豬瘟疫區的國家一樣有豬肉吃，台灣有口蹄疫也照常有豬肉吃，「蘇院長的造謠才是在傷害養豬產業」。

蘇貞昌在行政院會表示，台灣守住非洲豬瘟超過1000天，大陸周邊16國都已經淪為疫區，目前僅台灣和日本守住，強調若不是當時自己下令100％查驗入境手提袋，「今天台灣還有豬肉吃」？

「非洲豬瘟會沒豬肉吃，這根本鬼話」！彰化陳姓豬農表示，非洲豬瘟重創養豬產業和有沒有豬吃完全兩回事，過去口蹄疫流行的時候我們就沒有豬肉吃？豬腸、豬排、滷肉飯，難道我們吃的這些都是進口豬肉？

屏東豬農阿福說，台灣就算沒有非洲豬瘟，但一樣是傳統豬瘟的疫區，但台灣都沒有豬肉可以吃嗎？建議蘇院長不要用造謠來邀功，否則還沒等非洲豬瘟來，豬農就已經被謠言傷害了，「陳吉仲主委怎麼都沒出來糾正」？

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，農委會主委是非洲豬瘟防疫指揮官，可指揮環保署協同防疫作戰，卻不肯有魄力直接禁止廚餘養豬，現在不禁止廚餘養豬，設法處理去化問題，一旦台灣不幸爆發非洲豬瘟，整個養豬產業就要被犧牲了，「非洲豬瘟的防疫政策，世界怎麼跟得上台灣」？

農業粉專Lin Bay好油則表示，說非洲豬瘟會導致沒豬肉吃才是真正的認知作戰，非洲豬瘟最大的傳遞源頭餿水養豬有處理嗎？騙到連自己都深信不疑，可悲。