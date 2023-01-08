數位發展部自2022年8月成立至今已將近5個月，因其預算高達200多億元，執行的業務一直被各界觀察與檢視。今（8）日有網友忍不住詢問，數位部5個月來到底做出那些成果，火速引起討論，還有人笑說 「勸你不要逼他們做些什麼。」

鄉民「violacrystal」今日在PTT詢問，數位部成立已近5個月，「大量的精英人才加上堅強的預算，還有被稱為天才的領導人，應該可以開發出不少厲害的政府軟體或者數位專案吧？有人知道數位發展部5個月的成果有哪些嗎？」

一篇文引起網友熱烈討論，紛紛說「200億點麵線。」「本來想靠中介法當網路東廠，計畫胎死腹中。」「勸你不要逼他們做些什麼。」「告訴你領6000$不會用簡訊通知，就醬。」「領到薪水5個月啊，等等就年終特休了，謝謝各位民進黨支持者。」「等到他們開始做事的時候，大概也是我們言論自由被限制的時候吧？」

為協助台灣雲市集服務宣傳，數位部長唐鳳日前透過平台點餐示範流程，結果遭質疑領了200億的預算，卻不針對資安外洩問題進行解決，引起各界怒火；國民黨立委洪孟楷則指出，台灣雲市集早在數位部成立前就已在運作，質疑「拿前人的數字來美化政績，不就更證明有沒有數發部其實差異並不大嗎？」