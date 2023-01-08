民間流傳各種習俗、禁忌，高雄一名男網友表示，看到地上一張對折的百元鈔夾著2根頭髮，令他覺得毛骨悚然，「這東西可以撿嗎？感覺有點恐怖」，貼文引發網友關注，當中有知情人說，「這是過運的，把不好的運過給拿到的人，所以不管有沒有打開，只要碰到就算了。」

原PO昨（7）日於臉書社團《爆廢公社》指出，在興中二路、成功路附近的汽車停車格看到一張對折的百元鈔，仔細一看還夾著2根頭髮，「不知道是別人掉的？還是有心人丟的？這是什麼東西啊？要撿嗎？感覺有點恐怖。」

圖文曝光，不少網友聯想到冥婚，「冥婚」、「撿啦！討個老婆好過年」、「變聰明！不用紅包袋了」、「我是不敢撿」、「撿！然後丟進廟裡的功德箱」、「拿去丟功德箱跟佛祖硬碰硬」、「你想要當誰的姐夫嗎？」、「脫魯的機會」。

留言中有不少人說鈔票夾頭髮只是用來過運，「傳統習俗這是過運的，把不好的運過給拿到的人，所以不管你有沒有打開，只要碰到就算是把厄運過給對方了」、「一般陰婚會用女子的頭髮和金錢包在紅包裡、所以這肯定不是」、「撿阿！頭髮拿去廟裡金爐化掉就好了，這是轉運的一種方式，把自己的衰運過給別人，反正信者恆信，我是不信」。

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