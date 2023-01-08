2023高雄燈會移師左營蓮池潭舉辦，為了帶來更多人潮與商機，高市府觀光局8日宣布，只要在1月26日至2月5日燈會期間組團來高雄賞燈、參香祈福並住宿1晚，旅行團可獲平日加碼補助6000元，假日則補助5000元，盼能推展高雄疫後觀光經濟。

高市府觀光局積極籌會2023高雄蓮潭燈會，近期更廣邀左營區在地里長、商圈店家以及地方宮廟代表舉辦多場地方說明會，針對燈會期間蓮池潭風景區燈區營造整體規畫、交通疏導、環境整潔、導客消費及共創合作模式等面向意見交流，盼能深入了解地方民意並與地方共融合作。

觀光局長高閔琳宣布，燈會舉辦期間只要到左營區廟宇參香、團體旅遊，並住宿高雄1夜，高市府每團加碼補助平日（周日到周四）6000元，假日（週五、週六及國定假日）5000元，歡迎全國旅行社組團前往高雄賞花燈、過好年。燈會期間慈濟宮、元帝廟、啟明堂、清水宮、北極玄天上帝等蓮池潭周邊各大廟宇也會配合妝點光彩、點亮寺廟建築與廟埕，和大家共襄盛舉。

觀光局進一步指出，這次高雄燈會將會結合在地文化地景特色並呼應兔年童趣元素，除了規畫兔子主題燈飾，還推出許多精彩的市集與表演活動。