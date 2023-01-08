中國大陸自今天（1月8日）0時起邊境解封，入境的旅客不用再拉去集中隔離，下飛機領到行李後就可直接回家。今天北京首都機場第三航廈，一整天有8個入境航班，不少旅客的親友提前來接機。一名北京男子溥先生感嘆，「大陸在防疫上『起了個大早，卻趕了個晚集』，雖然解封放開的時間全世界最晚，但總算趕上末班車。」

北京首都機場第三航廈，今天第一班抵達的飛機是10點45分落地、來自香港。不少旅客的親友10點半就在出口處守候。

一名帶著孫女來接兒子的董女士開心的說，「今天是個很特別的日子，終於不用隔離了！」兒子在新加坡工作，已兩年多不見，孫女也終於能看和爸爸團圓，讓她內心十分激動。董女士說，為了趕上今天不用隔離，她兒子昨晚就飛抵香港，過一夜，今早搭第一班飛北京的航班。

北京上班族溥先生到機場接太太，倆人也已經2年沒見面。溥先生說，「這政策挺好，方便民眾，不用再折騰拉去隔離了。」

溥先生說，「早就該這麼做了，國外人家早早就恢復正常生活了。在防疫上，中國算是『起了個大早，卻趕了個晚集』，2020年一開始的防疫是全世界最好的，但是3年下來卻越來越荒腔走板。不過，雖然開放是最晚的，但總歸恢復正常，還是挺開心的。」