台中市議員陳清龍8日在豐原東仁街轉運中心，舉辦「2023大師揮毫過好年」春聯認購活動。（陳世宗攝）

「2023大師揮毫過好年」春聯認購活動，民眾募集5張發票或花50元，就能獲得葉登聰、陳志聲等大師親筆揮毫春聯一副。（陳清龍服務處提供）

「2023大師揮毫過好年」春聯認購活動，民眾募集5張發票或花50元，就能獲得葉登聰、陳志聲等大師親筆揮毫春聯一副。（陳清龍服務處提供）

歲末年終迎接農曆金兔年到來！台中市議員陳清龍8日在豐原東仁街轉運中心，舉辦「2023大師揮毫過好年」春聯認購活動，民眾募集5張發票或花50元，就能獲得葉登聰、陳志聲等大師親筆揮毫春聯一副；陳清龍指出，現場還有紅包袋、年畫及生活小物義賣，全數捐贈給大豐原地區慈善團體，讓弱勢鄉親過一個溫馨好年。

豐原轉運中心今天早上8時許，就有許多民眾到場登記春聯、品茗參加義賣，春節應景音樂聲飄揚，現場充滿濃濃過年氣氛，在地鄉親及旅客被熱鬧氣氛吸引，紛紛拿出身上發票、掏出錢包，參加春聯認購和義賣，去年9月才啟用的豐原轉運中心，首次的迎春活動充滿溫馨過年氣氛。

台中市政府參事書法家陳志聲揮毫「兔躍吉祥」，知名書法家葉登聰的作品「兔平安」，立刻被現場民眾買走收藏，現場民眾開心挑選喜歡的春聯詞句，排隊等候書法大師揮毫；許多鄉親說，手寫春聯大概要200-250元，這裡花50元就有，還可以做公益、每年都來參加。

現場除由陳志聲、葉登聰等書法家現場揮毫寫春聯義賣，還有各種生活實用小物義賣；其中水岸花都咖啡禮盒及杯墊組，最受民眾喜愛、青睞，吸引許多民眾購買。葉登聰說：「活動應景又可助人，因此每年都會來共襄盛舉」

陳清龍強調，每年都辦愛心春聯認購活動，來與民眾一起營造過年歡樂氣氛，今年特別選在豐原轉運中心舉辦，除延續協助服務鄉親的精神，更希望可以帶動豐原轉運中心商圈活絡經濟；活動募得現金近17萬元，將全數捐贈大豐原地區社會慈善團體，希望獨老、弱勢鄉親在寒冬中可過個溫馨年。