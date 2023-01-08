國道三號中和交流道環道內的「漳和濕地」，自然生態景觀豐富，是新北市的一處綠寶石，繼獲得水利署第三屆全國水環境大賞「樂活生態獎」後，現再獲交通部國道高速公路局景觀維護認養考核「111年度績效卓著獎」肯定。

高公局主任秘書彭煥儒表示，國道高速公路局推動公私機構、團體參與交流道、邊坡及高架橋下景觀維護而辦理考評，考評項目包括認養履約狀況、景觀規畫構想與施工及維護狀況等項目，經每年兩次的初評、複評，最終評選出認養成效卓著，可作為觀摩示範的認養單位。

彭煥儒指出，漳和濕地做為新北市首座都會型人工濕地，同時具有汙水處理、生態保育、棲地復育、環境教育、滯洪調節等功能，並與學校合作，結合生態課程教學，讓學子認識濕地之美，推廣濕地環境教育，且透過認養打破原路權圍籬之封閉感，具增加空間利用性、景觀美化、水質淨化、生態增益及環境教育等附加價值。高公局從62個單位初選，共選出6處優良認養單位，並頒獎給前2名。

環保局主任秘書陳美玲表示，漳和濕地是新北市首座都會型人工濕地，佔地6.7公頃，包含0.9公頃的水域面積，從2010年認養至今，始終維持園區內近自然生態環境，並獲「全國水環境改善計畫」經費補助，辦理棲地優化與園區設施改善。

環保局表示，漳和濕地在公私協力的維護下，園區內已可觀察到超過600種以上的生態物種，其中不乏特有或瀕危物種，像是綬草、大安水蓑衣、台灣藍鵲、烏來杜鵑等，漳和濕地已經從早期作為農業耕作的蓄水埤塘與灌溉水路，搖身一變為推廣水環境教育最佳場域，目前除了開放一般民眾預約組團入園參訪及進行生態導覽體驗課程外，也歡迎民間企業以公私協力模式協助濕地環境維護與清除外來種。