消防局指出，呼籲民眾遇到油鍋起火時，應先以鍋蓋覆蓋油鍋並關閉火源，便能確保安全。(黃敬文翻攝)

新北市三重區光明路某民宅昨(7)日上午發生油鍋起火火警，消防人員到場時火勢已由民眾持滅火器撲滅，但造成1名林姓女子疑似因吸入濃煙造成身體不適送往醫院治療；消防局指出，呼籲民眾遇到油鍋起火時，應先以鍋蓋覆蓋油鍋並關閉火源，便能確保安全。

這起火災發生在昨天上午10時許，當時屋主正使用油鍋油炸食物，結果疑似因油溫過高導致油鍋起火，並沿著排油煙機排煙管向上延燒，所幸屋主立即以鍋蓋覆蓋油鍋並大聲呼救，家人也迅速使用滅火器將延燒之排油煙管火勢撲滅。

新北市政府消防局指出，經消防署全國住宅火災起火原因資料統計，因爐火烹調造成的火災以乾燒、油鍋起火為2大主因，火災案件數也為第2位。

新北消防第三大隊長黃弟勝呼籲，年關將近，民眾使用爐火烹煮年菜及準備供品時，應謹記人離火熄及家中應習慣擺放滅火器，若遇油鍋起火時，勿驚慌使用水及乾粉滅火器來滅火，應先以鍋蓋覆蓋油鍋同時關閉爐上火源及抽油煙機，靜置2分鐘以上降溫，如此即能正確保障安全。