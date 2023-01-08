新竹市立棒球場被新上任的市長高虹安挖出建築廢棄物與電線並送交地檢署，加上有上百項缺失，民眾關心球場究竟何時能重新使用，高虹安8日表示，棒球場並非如前市府所稱全數改善完成，缺失還在逐一盤點，不會貿然訂期程。

高虹安指出，新竹棒球場還有很多地方需要改善與努力，不如前市府團隊先前做廣告行銷所稱「全數已改善完成」，她目前與市府工務處、教育處已針對廠商施工、監造等釐清履約相關細節，了解廠商交付狀況與缺失改善進度。

她說，目前看起來土壤部分的級配是明顯違約的，因此目前無法貿然訂出改善完工的期程，如果整個球場土方需重新施工，就必須和廠商討論，前市府團隊無論在監工或相關履約交付上，都有很大的問題與缺失。

針對巨佳營造董事長詹朱淮昨天首度回應，指這麼大的球場難免有瑕疵，「錯了就是錯了，但球場真有那麼差嗎？」的說法。高虹安則表示，目前市府付出去的款項已高達11億7000萬元、超過97％工程款項，這中間要經過許多估驗程序，她質疑前市府如何能讓廠商輕易過關？

高虹安說，前市長林智堅說8年來都親自監工，但林智堅「有沒有嘗試去了解球場土方都堆了些什麼東西進去」？若不是MLB的人員來新竹棒球場發現排水不良問題，並提出要將土壤開挖帶回化驗的需求，大家永遠不會知道棒球場埋了些什麼，強調，這部分巨佳營造有一定的責任。