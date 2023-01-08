NET竹南館今天封館讓家扶兒少選購新衣，苗栗家扶兒少今天開心選購新衣服。（李京昇攝）

農曆新年即將來臨，NET服飾公司為陪伴弱勢孩子過新年，今年提供80萬元購衣禮券，招待苗栗家扶孩子添新衣，共有400名兒少受惠。NET竹南館8日封館讓49位家扶親子家庭，前往店內選購新衣，讓他們開心迎接新年。

苗栗家扶中心在地深耕53年，致力協助縣內因突遭變故、經濟困難的弱勢家庭，每逢新年來臨時，家長們常常苦惱如何籌措過年，同時又擔憂孩子們日後開學的費用，更遑論添購新衣，孩子們身上穿的多是手足的二手衣物，只要還能合身便捨不得丟棄，每每經過知名品牌服飾店時，明明近在咫尺，卻似遙不可及。

NET服裝公司已連續7年捐贈苗栗家扶中心購衣禮券，讓家扶孩子「穿新衣，過新年」不再是遙不可及的願望，希望給家扶孩子感受新年幸福感。今年NET提供80萬元的購衣禮券，共有400名兒少受惠，每個孩子都有2000元的購衣禮金，苗栗家扶特別在過年前，8日邀請18戶受扶助家庭，共49名親子前往NET竹南店選購新衣，更感謝NET竹南店共襄盛舉，封館讓家扶孩子能盡情選擇自己喜歡的衣服。

家扶兒童小柔還有3名手足，家裡同住親友，大多因藥酒癮或行蹤不詳而未盡到親職責任，因此家庭經濟全落在祖母身上，祖母一人飾多角，為了將4童養育長大，咬牙堅持努力不懈，但隨著時間流逝，祖母年事漸高，僅能依靠打打零工，以及社福資源協助來維持基本生活。

而無過多金錢購買日常用品以及孩子的衣物，甚至於家扶聖誕節活動時都，能見小柔在心願卡上寫下「我希望能有一套運動服」，實在令人心疼不已，因此今天家扶中心特別邀請小柔一家人來NET竹南店購買新衣，讓4童可現場挑選自己喜愛的新衣服，4名孩子也因此嶄露出許久未見的笑容。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，很感謝愛心NET企業長期關懷家扶中心，讓家扶孩子能漂亮帥氣過好年，而苗栗家扶扶幼委員會也感佩扶助家庭生活艱辛，加碼購買麥當勞餐點招待當天出席的所有家庭，讓家扶孩子暖心又暖胃。