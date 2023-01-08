宋逸民創立的「藝起發光」教會事件爭議仍持續延燒，而弟弟宋達民也是牧師，他所主理的「藝之星」教會於今(8)日舉辦聚會時，雖本人沒有出面，但小組長唐玲現身接受訪問時，透露宋達民對於此事的看法，他僅簡單告誡大家「弟兄姊妹要有愛」

因為有了小甜甜被訪問而被換角的前車之鑑，唐玲被詢問到接受採訪宋達民是否會生氣，她連忙解釋自己的回答僅僅是本人立場，「我是代表我自己喔，不是代表教會喔。」至於是否有被逼奉獻時，唐玲坦言由於她有房貸，還需要付醫療費治療癌症，所以沒辦法奉獻，「我還是來了也沒怎樣」，但她也表示「我會悔改」，盡快處理好私生活的財務狀況，便能盡快奉獻，似乎在諷宋逸民說小甜甜「私生活有狀況」。

被問到小甜甜近日有狀況，唐玲則表示：「受到暴力對待，一定是很不舒服的，我覺得每一個女生都希望嫁給很好的先生，得到先生的疼愛，誰都不想要被先生這樣暴力對待，我單身不懂婚姻，要經營好的婚姻沒這麼容易，但不能有暴力。」

事實上，唐玲對於信仰相當虔誠，她曾透露自己因為罹患胃癌後因信仰得到慰藉，並哽咽表示：「我之前是藝之星教會的小組長，每次化療時，小組員陪伴我，我很感謝教會給我的幫助，達民牧師跟師母為我禱告，帶我去他們認識的醫生那邊諮詢。」