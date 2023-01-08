桃園市龍潭區三坑自來水抽水站7日因地下管線爆裂破管，導致許多地區停水，原本自來水公司承諾今早8時恢復供水，但仍因修復不及須延後至今晚12時；對此，桃園市長張善政表示，不願苛責第一線搶修人員，但民眾原本期待今早恢復供水，實在讓人無法接受。

對於自來水修復延宕，市府新聞處發出新聞稿，張善政表示此一突發事件發生後，市府團隊第一時間就積極與台水溝通，協調可以支援的項目，讓市民受影響降到最低。他說，市府不願苛責第一線搶修的台水人員，但民眾原本期待今早恢復供水，與台水原先的承諾落差實在太大，實在讓人無法接受。

張善政說，雖然知道管線修復、供水權責在自來水公司，但此刻應該中央地方通力合作，提供明確的資訊與分工，讓民眾的傷害降到最低。昨天一整天市政府積極聯繫，調度資源，消防局在不影響消防業務的前提下，準備好消防車，機動出動提供民眾用水。但這些都只是救濟，最重要的是如期供水，且未來降低類似事件發生的頻率。尤其年關在即，市民對用水穩定更有高度需求。

張善政強調，自來水公司除了全力搶修之外，也應該給市民最精準的資訊好讓民眾預先因應，地方政府也更能夠根據不足之處全力支援。至於長期如何避免這類的情況頻繁發生，也會努力跟中央溝通，台水能夠更科學化的找出問題發生的真因，並爭取資源改善。