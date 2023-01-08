新北地區寸土寸金，新北市為遏止公有地遭私人霸占牟利，推動「新北美樂地」專案活化公有土地，4年整頓近5萬平方公尺土地，相當於114個籃球場，其中增加2萬多平方公尺道路面積提升用路便利性，並打造出逾1萬平方公尺綠地，改善環境。

新北市養工處表示，新北市2019至2022年已完成51件美樂地專案，排除占用有35件，活化面積達4萬8000餘平方公尺。養工處整頓遭違法占用的土地及荒廢空地後，增設逾千個汽機車停車格，打造1萬4900餘平方公尺綠地、2萬4900平方公尺道路及人行道，提供市民更便利的生活空間。

工務局長祝惠美說，以樹林區太平路與太順街口附近巷弄為例，該案原遭民眾搭建鐵皮出租，不僅道路寬度被縮減，導致消防救災困難，鐵皮屋旁的溝渠更是嚴重影響用路人安全，在市府各單位分進合擊下，該案成功打通瓶頸，還給當地居民安全用路。

另一案五股區天乙路一處，約2600平方公尺空地，長期被民眾占用當停車場租出獲利，排除占用後重新規畫，2022年底已搖身一變親子同樂的特色公園，成為五股區新亮點。

工務局指出，公有土地遭有心人士占用牟利，不僅違反公平正義，更衍生出公共安全、治安或環境髒亂等問題，在「新北美樂地」專案推動下，養工處與拆除大隊、區公所及景觀處等單位合作，將這些土地改頭換面，重新規劃更適合當地居民的使用。