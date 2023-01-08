七旬老婦至超商偷泡麵、豬肉片。（翻攝畫面）

南港派出所所長林承緯說明案情。（翻攝畫面）

台北市警南港分局南港派出所警員楊凱帆、簡晉宏、楊承勳、莊瑋浩日前巡邏勤務，接獲超商報案表示有老婦人竊取店內商品，請警方盡速到場處理。警方調查，71歲黎姓老婦偷竊超商食物，但她當天竟身懷剛變賣金飾所得300萬現金，並非沒錢結帳，她坦承是一時貪念順手牽羊。警方擔心她帶鉅款有危險，還先「護鈔」帶她去銀行存錢，再依竊盜罪嫌送辦。

南港警方日前接獲超商報案，趕赴現場了解，超商店員表示，早在去年12月間，二度盤點發現店內的白米商品短少，經店家調閱監視器發現疑為同一位婦人所為，竊取手法係將未結帳商品放置到店內用餐座位區，再趁四下無人之際將商品放入隨身手提袋內，故特別留意該婦人有無再至店內消費。

該名婦人故技重施又進入店家，並以相同手法竊取泡麵1包及冷凍豬肉片2盒，得手後攜出店外時，遭店員留置，報警處理。

71歲黎姓婦人遭逮後十分懊悔，承認自己是一時貪心才竊取店家商品，並非沒有錢可以結帳，另表示今日有攜帶現金300萬元，本來要前往銀行存款，卻因犯行曝光而被警方逮捕，數度向店家及警方求情。

警方原本擔心她是貧困老人家，詢問是否需要關懷協助，發現她竟真的帶300萬現金出門，生活無虞卻犯下偷竊罪行。婦人告訴警方，她日前丈夫過世，將家中遺留金飾變賣，才有這300萬，警方查訪金飾店，確認錢確實是變賣所得，金飾店員也都認識她，300萬並非涉案贓款。

全案經警方調查，先陪同婦人將隨身的300萬現金，護送至銀行存錢後，再依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。