吃東西時食物掉到地上怎麼辦？不少人都會奉行「3秒定律」，認為只要在3秒以內撿起來吃，就不會有任何問題。外科醫師陳榮堅強調，食物只要掉在地上，不管經過幾秒都會沾染細菌，所以不建議撿起來再食用，過去就有一名50多歲男子，因為吃了掉在地上的食物，而腹痛、發高燒，甚至有敗血症的傾向，在醫院打了5天抗生素才恢復健康。

陳榮堅在臉書粉專發文，分享過去經手的病患案例，一名50多歲的男子動完大腸癌手術一年後，又因為腹脹、拉肚子、發高燒而掛急診，抽血檢查發現他的白血球數高達近2萬，有敗血症的傾向，醫護人員都相當擔心，懷疑是否為手術引起的症狀，於是急忙安排各種檢查，最後發現其實和手術無關，更像是細菌性感染的腸胃炎。

問診時男子才說，他前一天排隊買美食，排了很久才輪到他，沒想到吃沒2口就掉到地上，男子覺得把食物丟掉很可惜，急忙撿起來，拍一拍再把它吃掉，結果到了晚上腹部就開始劇烈絞痛，跑了6、7次廁所，一到早上就趕快到急診檢查，後來還住院打抗生素，打了5天才終於平安返家。

陳榮堅提醒，許多人都聽過「3秒定律」，食物掉到地上後在3秒以內仍可以撿起來吃，不過他表示，其實大部分的食物只要掉到地上，不管經過幾秒，都一定會沾染上細菌，所以不建議再撿起來吃，尤其是腸胃比較弱的人。

衛生福利部食品藥物管理署也曾發文指出，生活中的細菌無所不在，不管是哪種類型的食物，或落地後多快撿起來，都可能不慎攝入病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，恐引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀。因此食藥署建議，食物掉落後除非有經過清洗、烹調，否則哪怕只有一秒，最好都不要再撿起來繼續吃。