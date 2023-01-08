法蘭昨在台中Legacy開唱。（相映國際提供）

法蘭昨在台中Legacy開唱。（相映國際提供）

法蘭昨（7日）暌違3年再度踏上台中Legacy舞台，帶著個人首張創作專輯《逞強的溫柔》登上Legacy「都市女聲」系列演唱會。她以樂團時期最喜愛的創作〈一時脆弱〉、〈眼妝花〉等歌曲揭開演唱會序幕，興奮表示：「雖然現在我獨自飛行，但依然非常喜歡樂團時期的歌曲，所以將這些歌獻給你們！」法蘭在台上搜尋熟悉的面孔，見到家人驚喜現身台下，開心呼喊姪子「東東」，更提及他們曾合作歌曲〈漏數的羊〉，讓現場樂迷興奮找尋本尊身影。

法蘭分享《逞強的溫柔》專輯中收錄許多不同以往風格的歌曲，首次演唱〈看著我的眼睛對我說〉時，提及過去時常將語助詞放進創作中，她透露：「仔細聽這次專輯的話，會發現有很多笑聲被錄製在歌曲中喔。」《逞強的溫柔》邀請許多大牌音樂人合作，包括五月天瑪莎、怪獸、鳳小岳等人，現場也演唱了《華燈初上》插曲〈摔碎〉，法蘭感性分享：「音樂就是我最在乎的東西，永遠都會有個好想到達的地方，因為渴望就顯得更加遙遠。」並於演出尾聲公布喜訊，《誒！你不用假裝成熟》演唱會台北、台中唱完後，2月27日最終場將在高雄LIVE WAREHOUSE小庫開唱。