國際油價下跌，中油宣布自明（9）日凌晨零時起汽油調降0.4元、柴油不調整，汽油價格調整後，92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元。

中油表示，受中美二國12月製造業景氣陷萎縮及國際貨幣基金組織(IMF)警示全球1／3國家經濟成長下降等因素影響，導致國際油價下跌。國內油價依公式計算跌幅為2.40％。

按浮動油價機制調整原則，汽油原應每公升調降0.2元，柴油計算後應調價格高於本周參考零售價格，每公升應調漲0.2元。但因部分亞幣升幅較高，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前周高，國內應調價格已低於前述國家，汽、柴油吸收金額為0；計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元，國內汽油實際價格每公升調降0.4元、柴油不調整。