「山東」艦最新實戰化演練畫面公開

在中方海軍航母編隊超越南海，展現提升的作戰技能和生存力後，看來已強化了更深入向太平洋投射海上軍力的能力。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，就在中方航母「遼寧」艦和「山東」艦分別帶頭在西太平洋和南海完成大規模軍演之際，分析家也做出了相關評估。其中「遼寧」艦12月16日率領了055型驅逐艦「鞍山」艦和「無錫」艦、052D型導彈驅逐艦「成都」艦、飛彈護衛艦「棗莊」艦和綜合補給艦「呼倫湖」艦等5艦，經由日本宮古海峽進入西太平洋。

而1月1日時，「遼寧」艦航母編隊返回東海。在為期兩周的軍演中，它們進行了一連串海空演訓。據密切監視的日本防衛省說，中方艦載戰機和直升機信行了約320次創紀錄的起降，顯示出擊率（sortie rate）1天約為20架次。據日本防務省說，航母編隊回程當天，解放軍無偵-7「翔龍」高空長航時無人機穿越日本主要島嶼之間的海域上空，從東海飛往太平洋，接著循原航線折返。

另一方面，「山東」艦則在南海進行戰鬥演訓。央視播出的畫面顯示，它在1艘驅逐艦和支援艦陪同下，有數架殲-15戰機在甲板上練習起降。據央視報導，「山東」艦編隊也進行了攻擊目標、應急和損害控制訓練。而中方的目標是在2035年以前，打造至少有6支航母編隊的藍水海軍。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國防分析師何天睦（Timothy Heath）指出，單是軍機起降次數就顯示，中國海軍戰力顯著提升。他說，1天出擊率達20架次意味著進步顯著。不過，他也強調，中國海軍要趕上美國，還有漫漫長路要走。例如，美國航母艦載機1天的出擊率就高達160架次。此外，他指出，無偵-7出任務顯示，解放軍已將無人機和海上作戰任務整合，而這能大幅提升航母編隊的戰鬥生存力。無偵-7高空長航時無人機能為航母提供偵察和監視支援，而這有助於航母編隊更能察覺並防禦可能的威脅。