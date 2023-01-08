隨著2023的到來，12生肖運勢也重新洗牌，命理專家雨揚老師指出，1／8～1／14最好運的前3名依序是狗、牛、馬，尤其是屬狗者，無論在事業、愛情或是財運上都有亮眼的表現；至於屬豬的人整體運勢下滑，工作上一波三折，當心消極的態度令主管大失所望。

★符號代表運勢～

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本週前三名：狗、牛、馬

▍生肖鼠

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運持平，你所負責的工作業務已日漸上手，可主動向前輩學習新的事務，強化自身競爭力，有利於未來職涯發展。愛情運尚可，單身者可多閱讀兩性相關書籍，讓你更懂得與人互動；有伴者在做重大決策之前，應先找伴侶商量，以免讓對方覺得不被尊重。財運低迷，因為幫朋友代墊採買物品的款項，待還款需要一些時間，讓財務狀況變得更拮据。

▍生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運暢旺，身旁有得力助手幫忙，讓你能在短時間內完成專案，展現出極高的績效，表現相當突出。愛情運佳，單身者可在學長姐的介紹下，結識到條件優質的對象，可試著跟對方從朋友做起；有伴者可和伴侶一同打掃居家環境，透過互助合作讓關係更密切。正財運上揚，只要努力工作、衝業績，必定能領到豐厚的獎金。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場上偶有阻礙，當遇到難以解決的問題時，不要急著做出決定，可多向資深的同事請益，將能得到專業的建議，順利轉危為安。愛情運平穩，單身者應卸下心房，以平常心來跟新朋友交流，才能找到聊得來的對象；有伴者應留意伴侶的情緒變化，適時地關心對方，將讓他倍感溫暖。財運亨通，只要願意花時間來研究投資商品，將能從中賺取更多獲利。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業上充滿新挑戰，只要順應市場的喜好去研發產品，就能吸引顧客的目光，替公司增加更多營收。愛情運偏弱，單身者因行程非常忙碌，難以撥出時間來安排約會，導致感情難有新的進展；有伴者和伴侶受到遠距離的考驗，關係變得越來越疏遠。財運不濟，收包裹前應多加查證，別隨意支付費用，以免不小心被詐騙錢財。

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

職場有貴人提攜，當主管指派你處理重大專案時，應勇於接受考驗，並盡情展現長才，將讓你在高層面前更能體現自身價值。桃花朵朵開，單身者可抓準時機向心儀對象告白，將能令對方點頭答應，享受愛情帶來的甜蜜；有伴者收到另一半送的禮物，內心驚喜不已，情感更加升溫。財運欠佳，容易衝動買下不實用的物品，宜理性思考，才能避免不當消費。

▍生肖蛇

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業進展緩慢，與客戶談了一段時間的訂單，又因為對方改變心意而取消，令你深感無奈，建議放寬心應對。愛情運平淡，單身者可多參加不同類型的活動，才有機會覓得良緣；有伴者可主動幫忙照顧小孩或寵物，讓伴侶偶爾休息，將讓關係變得更美好。財運低迷，因領到的獎金縮水，更需要精打細算，以免花費超支。

▍生肖馬

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運持續看漲，可把握機會毛遂自薦，有望順利拿下年度企劃的代理權，在業界嶄露頭角，廣受各方好評。愛神降臨，單身者可在適當的時機點，對心儀對象展開攻勢，將有望開啟幸福戀情；有伴者積極參與另一半的生活，讓伴侶覺得受到重視，能為戀情打下穩固的基礎。財運平順，可將部分存款捐贈或布施，讓財富能量流動，創造更多利益。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業鴻運當頭，由於長時間以來的勤奮進修，讓你擁有比同輩更多的專業技能，有望獲得上層器重，職涯發展一片光明。感情陷入低潮，單身者過於悲觀，消極的態度也影響到你的人際關係，美好姻緣恐與你擦身而過；有伴者對伴侶要求過多，讓另一半喘不過氣，感情出現裂痕。財運尚可，憑藉過往經營的人脈，讓副業初期客源穩定，賺取一筆不錯的額外收入。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

事業良機來訪，在會議上展現出優秀的專業能力，讓你成為團隊領袖，引領眾人開發出具競爭力的商品，在業界闖出一片天！桃花能量匱乏，單身者在心儀對象情緒低落時，沒有出面安慰，令對方心灰意冷；有伴者情緒波動較大時，容易對伴侶口出惡言，長久下來恐對雙方造成不利的影響。財運亨通，可多諮詢理財專家，有望覓得趨勢向上的標的，成功賺進一桶金！

▍生肖雞

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職場面臨挑戰，近期容易有職務上的調動，面對不熟悉的領域，讓你慌亂之中頻頻出錯，使上司對你的能力有所質疑。感情運順遂，單身者可多參與社區晚會，有望在活動上覓得合適的對象；有伴者因工作忙碌而忽略另一半，建議在休假時多帶另一半出門走走，藉以修補受損的感情。財運不濟，近期聚會頻繁，建議衡量自身財務狀況，以免造成入不敷出的局面。

▍生肖狗

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業如日中天，遇到突發狀況時能快速穩定軍心，有效率地分配工作事項，讓你在公司的聲望水漲船高，升遷機會自然勝券在握。感情甜蜜繽紛，單身者開朗的性格，容易吸引到正面陽光的好對象，順利展開戀情；有伴者每天接送伴侶上下班，體貼的舉動讓戀情更加美滿。財運上揚，可善用自身專長開展副業，將有望收穫豐沛財富，在年前大賺一筆。

▍生肖豬

事業★★ 愛情★★ 財運★★

工作一波三折，因疏於和客戶往來，讓你的商業人脈遲遲沒有增長，甚至影響到業績表現，消極的工作態度也令主管大失所望。桃花運低迷，單身者易將生活重心放在工作上，無暇兼顧其他事項，讓感情生活始終沒有進展；有伴者容易為了小事跟伴侶爭執不休，讓雙方關係逐漸降溫。財運欠佳，在駕駛汽機車時，應注意交通號誌，以免收到罰單，造成金錢上的損失。