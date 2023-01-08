光武里活動中心贈春聯活動有吃又有拿，現場贈送麵食吸引民眾大排長龍。（程炳璋攝）

許至椿贈春聯活動請來10名書法家，其中郜璞老師已高齡92歲，仍每年應邀前來寫春聯。（程炳璋攝）

春節前夕，國民黨台南市黨部與台南市議員許至椿8日各辦贈春聯活動，許至椿每年在光武里活動中心舉辦的贈春聯賀歲行之有年，每年都吸引上千民眾來要春聯，年味十足，今年領取贈品的民眾更出現近百公尺的排隊人龍。

農曆過年是東方傳統節日，年味喜氣卻逐年變淡，不過在贈春聯現場總能感受濃濃的年味。

國民黨台南市黨部8日請來王巧雲、吳英賓、林隆旗及吳炳煌4位書法家揮毫，現場準備150幅春聯贈送民眾，全被索取一空。今年逢兔年，與兔相關的字句、圖案受歡迎，有書法家直接畫上玉兔圖案，凸顯創意。

立委陳以信狂推國民黨主席朱立倫的「旺兔歲福」兔年春聯，這吉祥字不只代表國民黨祝福，英文諧音「one two three four」更象徵國民黨與台灣人一步一腳印拚好日子的決心。

台南市北區有不少眷村子弟，光武里活動中心每年春節前都由許至椿舉辦贈春聯活動，已有10多年歷史，知名度高，除了10名書法家聯手書寫贈春聯外，還有發票換盆栽、爆米花，義剪、義診與贈送麵食等項目，吸引上千名北區民眾索取，現場年味十足、人氣鼎沸，光制功就有40人，幾乎是台南春節前最大場的贈春聯活動。

活動現場另贈送麵食，吸引排隊人龍近百公尺，路人還以為是提前排隊買福袋。現場書法老師郜璞已高齡92歲，每年都來幫寫春聯，已有10年以上，他喜歡發揮寫字專長幫助民眾，直呼很有意義。