春節前夕，國民黨台南市黨部與台南市議員許至椿8日各辦贈春聯活動，許至椿每年在光武里活動中心舉辦的贈春聯賀歲行之有年，每年都吸引上千民眾來要春聯，年味十足，今年領取贈品的民眾更出現近百公尺的排隊人龍。
農曆過年是東方傳統節日，年味喜氣卻逐年變淡，不過在贈春聯現場總能感受濃濃的年味。
國民黨台南市黨部8日請來王巧雲、吳英賓、林隆旗及吳炳煌4位書法家揮毫，現場準備150幅春聯贈送民眾，全被索取一空。今年逢兔年，與兔相關的字句、圖案受歡迎，有書法家直接畫上玉兔圖案，凸顯創意。
立委陳以信狂推國民黨主席朱立倫的「旺兔歲福」兔年春聯，這吉祥字不只代表國民黨祝福，英文諧音「one two three four」更象徵國民黨與台灣人一步一腳印拚好日子的決心。
台南市北區有不少眷村子弟，光武里活動中心每年春節前都由許至椿舉辦贈春聯活動，已有10多年歷史，知名度高，除了10名書法家聯手書寫贈春聯外，還有發票換盆栽、爆米花，義剪、義診與贈送麵食等項目，吸引上千名北區民眾索取，現場年味十足、人氣鼎沸，光制功就有40人，幾乎是台南春節前最大場的贈春聯活動。
活動現場另贈送麵食，吸引排隊人龍近百公尺，路人還以為是提前排隊買福袋。現場書法老師郜璞已高齡92歲，每年都來幫寫春聯，已有10年以上，他喜歡發揮寫字專長幫助民眾，直呼很有意義。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。