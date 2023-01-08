年節將至，新北市清水高中今舉行歲末愛心關懷暨優秀育才獎助學金頒獎典禮，頒發給248位清寒學生獎學金，並頒發「優秀育才獎學金」，鼓勵校內國中會考優異學生直升高中部，其中清水高中高三學生徐銘聰因家境清寒，常須工讀貼補家用，今年再度獲得獎學金，他感謝校方幫助，改善家人生活，也立志持續努力學習。

新北市教育局長張明文、清水高中教育基金會董事長彭榮宗和清水高中校長賴來展今共同頒發獎助學金，鼓勵學子積極進取，也傳遞正向力量，幫助弱勢家庭迎接溫馨年節，該活動今年也邁入17年，多年來嘉惠近4000名清寒學子。

教育局指出，校方今年獎助248位學生，獎勵學生在艱困環境，保有堅毅不拔、努力上進的精神，同時頒發優秀育才獎學金，鼓勵校內國中部會考成績優秀學生直升高中部，促進在地就學。彭榮宗表示，愛心關懷助學金成立初期僅有補助土城轄內10所學校，後續跨區補助16所學校，希望嘉惠更多清寒學子，未來更期盼擴大至全市學校。

其中，徐銘聰今年再度獲得獎學金，他出身單親家庭，家庭經濟拮据，經常三餐不繼，靠著工讀的微薄津貼支撐家中經濟，其他大筆支出則靠著各界善心捐款，即便在困苦環境下，也沒有放棄學習。

徐銘聰表示，謝謝校內愛心關懷助學金、社會善款，這些資源改善家人生活，讓他能繼續認真學習。獲得優秀育才獎學金的高一學生鄭善文表示，有了校方提供的獎學金補助，他也減輕家中經濟負擔，可以在熟悉環境就讀，學習效果更好。

教育局表示，除了提供清寒學子獎學金，清水高中去年首辦國中部「學生學力提升計畫」，首年推動就幫助278位學生，面費提供學業及寒暑期輔導，並協助運動專才學生兼顧學業和專長，適性發展，也針對濟與文化不利的弱勢家庭學生，在寒暑假期間提供學校資源，進行課外學藝活動。

張明文說，新北市持續推動在地就學，符合國中畢業就近入學資格者最高可獲得11萬元的入學獎學金，為了使弱勢家庭學子安心學習，符合資格的高中生每學期皆可申請5000元獎學金，去年已獎助3306名學子，希望打造優良的就學環境，讓有心學子都能專心向學。