南投縣政府公告登錄，布農族傳統織布工藝為文化資產。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

織布是布農族傳統文化，展現生活智慧，並具有民族族群特徵，透過圖紋可識別布農族5大社群，追溯文化脈絡；南投縣政府公告登錄「布農族傳統織布工藝」為傳統工藝，並認定工藝首位保存者，為信義鄉谷秀紅藝師。

文化局長林榮森表示，此案由信義鄉公所提報，南投縣政府於去年10月召開的第3屆第1次「南投縣原住民族文化資產審議會」審議通過。

布農族傳統織布材料的處理工序，從栽種苧麻、採收，經過剝皮、抽絲，再採用天然植物或礦物染色、曬乾，材料完成之後再以手工織布；織布的流程則為圖紋設計、計算與準備線材、整經、移置織布機上，然後開始織布，最後再修整；織布技法包括平織法、斜紋織法、菱形織法、縫取織法、綴織法等。

谷秀紅藝師與夫婿松萬金，居住在信義鄉黑黑谷地區，過著自給自足的生活；因她擁有精湛的織布技藝，許多大學教授及研究生，不辭路途遙遠，絡繹前往求教。

信義鄉公所透過「布農族文化資產先期調查研究與保存可行性評估計畫」，發現谷秀紅藝師，並提報申請登錄為南投縣傳統工藝。經過文化局帶領專家學者辦理兩次訪查會議，及向族人辦理公開說明會，終於在族人一致地期盼下，審議通過。

林榮森說，南投縣為布農族5大社群發源地，織布是布農族婦女的傳統技藝，具有清楚、可追溯的歷史脈絡，且布農族傳統織布工藝，竿數越多呈現的圖案就越大，繁複華麗而斑斕，深具藝術價值。谷秀紅藝師則是目前濁水溪主流的潭南、雙龍、人和、地利4個部落中，被公認的傳統織布代表，能操作布農族最高竿的12竿織布技法，並了解織布相關器物製作方式，熟知並能正確體現該登錄項目的知識、技藝與文化表現形式，符合《文化資產保存法》的登錄及保存者認定條件。未來，文化局將持續推動布農族傳統織布工藝保存維護計畫，協助後續傳承工作。