唐玲受訪時談到小時候被爸爸家暴的經歷。（陳俊吉攝）

宋達民的藝之光教會今天5周年慶，宋達民見大批媒體守候，未公開現身。（陳俊吉攝）

宋逸民主理的藝起發光教會日前因跟小甜甜理念不合延伸出一連串的風波，而他的雙胞胎弟弟宋達民的藝之星教會8日早上10點30分舉行5周年慶，媒體大陣仗守候，未見宋達民夫妻，女星唐玲現身教會，透露宋達民今日的心情，也談到自己被家暴的不好回憶。

唐玲上午出席宋達民的藝之星教會5周年慶，她趁領聖餐時，接受媒體採訪。唐玲透露宋達民今天看起來心情蠻好的，「跟往常一樣跟大家勉勵，今天還有新的小組長案例儀式。」

而小甜甜（張可昀）日前在臉書寫出千字長文，控訴被老公宋先生家暴的種種辛酸，痛批宋逸民夫婦、白家綺夫婦是家暴加害者，掀起外界討論。唐玲也留言給小甜甜加油打氣，她認為受到暴力對待一定很不舒服，「每一個女生都希望嫁給一個好先生，得到先生的疼愛，都不想被這樣的對待，我單身不懂婚姻，但認為絕對不能有暴力。」也透露宋達民也告誡小組長都要有為人父為人母的心，去愛小組員，「弟兄姊妹要有愛」。

唐玲談到從小被爸爸家暴時，也眼眶泛紅說：「家暴對我來說，是蠻切身的傷痛，為何我對信仰有興趣，因為我從小就覺得人生活著蠻痛苦的，因為從小活在家暴裡面，我心裡很多創傷，所以我就想尋求一些無形的靈性力量幫助，所以我也學佛，也信過道，也參加過心靈課程，到後來接觸耶穌，我覺得耶穌這個信仰對我來說是非常有幫助。」

她當初臉書發文時，一方面抒發心情，一方面也是譴責暴力行為，透露因長期被家暴，被打到小學五年級還會尿床，還會產生如撞牆、打自己等自虐傾向，也會睡不好翻來覆去，才明白是被家暴的陰影。