吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo）（左）8日清晨率團抵台訪問，外交部政務次長田中光（右）代表接機。訪問團將晉見總統蔡英文，拜會立法院長，並簽署「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」。泰歐下機後在桃機發表談話時表示，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準。（陳麒全攝）

吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo）（右）8日清晨率團抵台訪問，外交部政務次長田中光（左）代表接機。訪問團將晉見總統蔡英文，拜會立法院長，並簽署「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」。泰歐下機後在桃機發表談話時表示，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準。（陳麒全攝）

吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo）（前排左五）8日清晨率團抵台訪問，外交部政務次長田中光（前排左四）代表接機。訪問團將晉見總統蔡英文，拜會立法院長，並簽署「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」。泰歐下機後在桃機發表談話時表示，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準。（陳麒全攝）

吐瓦魯國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo）8日清晨率團抵台訪問，訪問團將晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃，並簽署「中華民國（台灣）立法院與吐瓦魯國國會有關合作事項聯合聲明」。泰歐下機後在桃機發表簡短談話，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準。

繼2022年9月吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷來台國是訪問，吐瓦魯國會議長泰歐伉儷也率領訪問團一行12人於8日清晨6時11分抵達桃園國際機場，外交部由政務次長田中光代表接機，泰歐在下機後在桃園國際機場B9國賓門發表簡短談話。

泰歐在致詞時表示，將以台灣為複製樣本，提升吐瓦魯人民的生活水準，尤其台灣在發展方面算是世界頂尖，不僅在經濟領域，還有生活的各個層面。

外交部也發布新聞稿，泰歐訪台期間將與立法院簽署聯合聲明，希望透過國會交流深化兩國友好合作關係；訪團並將會晤外交部長吳釗燮及接受外交部政務次長田中光款宴，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、食品加工及水產養殖產業等相關經建文化設施。

外交部表示，泰歐於2019年9月起擔任吐國國會議長，曾於2017年訪台，此行是他以國會議長身分首度來訪，充分展現對台灣的情誼，以及對深化台吐兩國邦誼的重視。