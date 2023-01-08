Poor Ivica Zubac got trapped in the cheer circle at midcourt during last night's Clippers-Timberwolves game 😂 pic.twitter.com/8qeJ3laTLw — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 7, 2023

快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）前役對戰灰狼時出現有趣的鏡頭，祖巴茲意外發現自己在場中央被啦啦隊給包圍了！啦啦隊女郎很多，有十多個把他圍在中間，祖巴茲大概覺得穿過啦啦隊走出去很不禮貌（灰狼的主場），結果這位7呎長人只能很尷尬地留在原地發楞。

美媒ClutchPoints揶揄，可惜攝影機沒有捕捉到祖巴茲的面部特寫，他的表情一定很有梗。灰狼該場比賽以128比115獲勝，快艇21勝20敗在西區不上不下。

本季祖巴茲場均10.1分、10.4籃板，去年11月底對戰溜馬，他繳出了恐怖的31分29籃板，多達12個進攻籃板，但是因6犯退場而沒湊到30-30。聯盟史上拿過單場「雙卅」的球員屈指可數，早年主要就是張伯倫（Wilt Chamberlain），後來有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、摩西馬龍（Moses Malone），現役球員則有洛夫（Kevin Love）31分31籃板，霍華德（Dwight Howard）32分30籃板。

祖巴茲季初31-29的那場勇猛表現，不僅在退場之後獲得觀眾起立掌聲致敬，甚至在板凳區把隊友里歐納德（Kawhi Leonard）逗得咧嘴大笑。里歐納德通常坐在板凳席就是面無表情不發一語，祖巴茲居然還有這種本領，球迷打趣說，這可是比30-30都還要困難的成就。